وزير الإسكان يتفقد أبراج المنطقة الشاطئية و"كمبوند مزارين" بالعلمين الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التشطيبات النهائية لأنظمة تشغيل المياه والصرف والتكييف ومكافحة الحريق في المرحلة الأولى من أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة. كما تابع سير العمل في مشروع “كمبوند مزارين”، برفقة مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


 

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من أبراج المنطقة الشاطئية تضم 15 برجًا، حيث يتم حاليًا الانتهاء من التشطيبات، بالإضافة إلى تنفيذ 8 أبراج أخرى تشهد تقدمًا في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية. وأوضح أنه تم تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية الواقعة في قلب الأبراج الشاطئية والمطلة على البحر مباشرة، والتي تحتوي على عدد من المحال التجارية وجراج يتسع لآلاف السيارات.


 

وخلال جولته، تابع الوزير العمل في مشروع “كمبوند مزارين”، الذي يمتد على مساحة 700 فدان على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، ويطل على الأبراج الشاطئية. يضم المشروع نماذج متعددة من الفيلات والشاليهات والعمارات، ويعبره طريق “البوليفار”، أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.


 

وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة، خاصة الوحدات السكنية، لضمان تسليمها لحاجزيها في المواعيد المحددة. كما أكد على محاسبة شركات المقاولات المتقاعسة، وحث على تكثيف العمالة والمعدات، والاستعانة بالشركات الجادة لدفع عجلة العمل.


 

واختتم الوزير زيارته بمدينة العلمين الجديدة بتفقد تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات للمستفيدين.

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