

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 6 سنوات لـ فكهاني ضبط بكميات كبيرة من الهيروين والأيس ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 من شهر أكتوبر من عام 2024، والمتهم فيها ف ح ف ع ا ا ويبلغ من العمر 34 عاما، ويعمل فكهاني حيث أحرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الاتجار، وأحرز جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار.



وشهد أحمد مسعد محمد عبد الجواد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد ثاني، بإنه نفاذا لاذن النيابة العامة ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على 70 لفافة ورقيه لجوهر الهيروين المخدر و50 لفافة بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر ومبلغ 390 جنيها، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيله تجارته.

وثبت معمليا أن الـ 70 لفافة لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 26 جرامات، والـ 50 لفافة لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 4 جرامات.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 928 لسنه 2024 بورفؤاد ثاني، والمقيدة برقم 1502 لسنه 2024 كلي بورسعيد.