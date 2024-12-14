إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دمو الفيوم الزراعي، أمام مدخل جامعة النيل بمدينة دمو بدائرة مركز شرطة أول الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.



تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز أول الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم دمو عند مدخل جامعة النيل، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث تصادم سيارتين ملاكي، وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطرة على السيارتين فاصطدما ببعضهم، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

حُرر محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.