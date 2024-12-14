بمشاركة أكثر من 150 مُصنّع.. "نيبو 2024 “ فرصة لتبادل الصفقات والخبرات

صرح هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ورئيس معرض “نيبو 2024” للذهب والمجوهرات، بأن المعرض يمثل فرصة متميزة لتبادل الخبرات بين العارضين. وأوضح أن النسخة الرابعة من المعرض، التي تنطلق غدًا، ستشهد مشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي، مما يعكس تطور مكانة مصر في تجارة الذهب والمجوهرات.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، توقع ميلاد أن يشهد المعرض عقد صفقات تجارية بين المشاركين، مشيرًا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، سيقوم بافتتاح فعاليات المعرض.



وأضاف أن المعرض يضم مشاركة 100 شركة دولية تمثل دولًا عربية وأجنبية، إلى جانب 50 شركة مصرية. وأكد أن وجود الشركات العالمية يعزز فرص الشركات المصرية في الترويج لمنتجاتها، ما يسهم في زيادة حصة صناعة الذهب والمجوهرات في الصادرات المصرية.

وأشار ميلاد إلى أن المعرض سيشهد حضور وفد دولي يضم 150 من كبار صناع الذهب والمجوهرات، بهدف عقد صفقات وتبادل الخبرات مع الشركات العارضة، بالإضافة إلى عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذه الصناعة الحيوية.