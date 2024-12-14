أحمد الشرع: الثورة السورية انتصرت وينبغي بناء سوريا لتصبح دولة لا "مزرعة"

أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجود خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام السابق.

وأدلى الشرع بسلسلة من التصريحات في كلمة جديدة، جاء فيها: