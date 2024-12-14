بيراميدز يتوجه لملعب رادس لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

غادر فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامته في تونس متوجها إلى استاد رادس استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يتوجه لملعب رادس لمواجهة الترجي التونسي

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

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بيراميدز يختتم استعداداته في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني جلسة مع اللاعبين لشرح خطة اللعب وطريقة الأداء، والإعلان عن التشكيل.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين من فتدق الإقامة للشد من أزرهم ومطالبتهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة.

بيراميدز الترجي التونسي بعثة بيراميدز دوري أبطال أفريقيا ملعب رادس

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