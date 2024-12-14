إحالة متهم بالنصب على 11 شخصا بعابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية، أحالت عاطل نشاطه الإجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة للإستيلاء على أموالهم، إلي محكمة جنح.



بدأت احداث القضية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة" والإدعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للإستيلاء منهم على مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.