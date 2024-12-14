الزمالك مواليد 2009 ينتصر على القناة بخماسية في بطولة الجمهورية

الفجر الرياضي
الزمالك مواليد 2009
الزمالك مواليد 2009

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على القناة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

الزمالك مواليد 2009 ينتصر على القناة بخماسية

أحرز خماسية الزمالك كل من، يوسف حمادة "هدفين"، ومحمد أسامة، وبيير سامح، وأحمد صفوت، بواقع "هدفًا" لكل لاعب.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وشهد اللقاء كثافة هجومية للأبيض نتج عنها تسجيل خمسة أهداف، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

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وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من،  حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وشكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين.

يقود فريق 2009، سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد إخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسؤولًا للمهمات.

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