عاجل.. مفاجأة في سعر الليرة السورية مقابل الدولار بعد هروب "الأسد"

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت الليرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بتدفق السوريين العائدين من لبنان والأردن وتخفيف القيود الصارمة على تداول العملات الأجنبية، وذلك بعد سقوط حكومة بشار الأسد.

 

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وفي السياق ذاته، ينشر موقع الفجر الاقتصادي، آخر تحديث لسعر الدولار في سوريا اليوم السبت مقابل الليرة السورية، والتي جاءت على النحو الآتي: 

 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية المستويات التالية:

1 دولار أمريكي = 11،000 ليرة سورية

5 دولارات أمريكية = 55،000 ليرة سورية

10 دولارات أمريكية = 110،000 ليرة سورية

25 دولارًا أمريكيًا = 275،000 ليرة سورية

50 دولارًا أمريكيًا = 550،000 ليرة سورية

100 دولار أمريكي = 1،100،000 ليرة سورية

500 دولار أمريكي = 5،500،000 ليرة سورية

1،000 دولار أمريكي = 11،000،000 ليرة سورية

5،000 دولار أمريكي = 55،000،000 ليرة سورية

10،000 دولار أمريكي = 110،000،000 ليرة سورية

 

وأوضح عاملون في مكاتب الصرافة بدمشق أن سعر الصرف تراوح بين 10،000 و12،500 ليرة مقابل الدولار اليوم السبت، مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 15،000 ليرة، ما يعكس تحسنًا يتراوح بين 20% و50%، وسط تقلبات ملحوظة في السوق.

 

وأرجع المتعاملون هذه التطورات إلى عودة آلاف السوريين الذين غادروا البلاد خلال الحرب التي استمرت 13 عامًا، إلى جانب حرية تداول الدولار والليرة التركية في الأسواق، وهو تحول كبير مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان استخدام العملات الأجنبية يُعرض السوريين لعقوبات قاسية، بما في ذلك السجن، وكان الحديث عن “الدولار” يشكل خطرًا في الأماكن العامة.

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