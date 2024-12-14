عماد زيادة: تكريمي كأفضل ممثل دراما أسعدني وأشعرني بالفخر

عبر النجم عماد زيادة عن سعادته الكبيرة، لتكريمه بحفل "ذا بيست" كأفضل ممثل في دراما رمضان 2024 فئة الـ 15 حلقة، عن دور ياسين الألفي، الذي قدمه في مسلسل "نعمة الأفوكاتو".

وقال زيادة أن التكريم بالنسبة له شئ يشعره بالفخر، حيث أنه تعبير عن حب الجمهور الحقيقي، خاصة أذا كان ذلك التكريم جاء بعد رحلة طويلة في مجال التمثيل، ولم يأتي لمجرد دور تم تقديمه في عمل فني فقط

وأضاف زيادة أن الفنان دائما ما يكون في قمة السعادة عندما يجسد دورًا بأحد الأعمال، وينال هذا الدور الإشادات من الجمهور والنقاد، وأن يحصد بعدها النجاح عن طريق كلمات الثناء والتكريمات التي تعتمد على تصويت المشاهدين، لأن الهدف الأسمى هو إسعاد الجمهور وأن تنال رضاءه.

وتابع عماد زيادة أن مسلسل نعمة الأفوكاتو هو بمثابة مرحلة جديدة في رحلته الفنية، خاصة أن شخصية ياسين الألفي التي قدمها بالعمل قد حققت له النجاح والإنتشار الأكبر والأضخم، وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة ببعض الدول العربية، لذلك يتمنى أن يكون دائما عند ظن الجمهور، وأن يحقق المعادلة الصعبة التي تجمع بين تقديم أدوار ذات قيمة، وأن تنال تلك الأدوار على أعجاب وحب المشاهدين.

يذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وعماد زيادة وأروى جودة وكمال أبو رية وطارق النهري ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي