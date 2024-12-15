«في يده مصير الرئيس الكوري الجنوبي».. ماذا تعرف عن مهام المحكمة الدستورية الكورية؟



عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

ثم يحال قرار العزل إلى المحكمة الدستورية، التي ستبتّ في القضية لتقرر ما إذا كان يون سيُعاد إلى منصبه أو سيُعزل نهائيًا.

لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن مهام المحكمة الدستورية الكورية لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل عنها.

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية



هي إحدى المؤسسات القضائية العليا، وتُعتبر الضامن الرئيسي لحماية الدستور في البلاد.

تأسست في عام 1988 بعد تعديل دستوري، وتقوم بعدد من المهام الحيوية التي تعزز سيادة القانون والديمقراطية.



مهام المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية



مهام المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية يكون كالآتي:

1. مراجعة دستورية القوانين

تختص المحكمة بمراجعة القوانين للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور. إذا رُفعت قضية تشكك في دستورية قانون معين، يُمكن للمحكمة أن تقرر إلغاءه كليًا أو جزئيًا إذا ثبت تعارضه مع الدستور.



2. البت في المنازعات بين المؤسسات الدستورية

تعمل المحكمة على حل النزاعات الدستورية التي قد تنشأ بين الفروع الرئيسية للحكومة (السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية) لضمان التوازن بين السلطات.



3. الفصل في دعاوى انتهاك الحقوق الأساسية

يُمكن للأفراد أو الجماعات تقديم شكاوى إلى المحكمة إذا اعتبروا أن حقوقهم الدستورية قد انتهكت. تقوم المحكمة بدراسة القضية وتوفير الحماية اللازمة للحقوق المنتهكة.



4. إجراءات الإقالة للرؤساء والمسؤولين الكبار

تُعد المحكمة مسؤولة عن البت في طلبات الإقالة التي يرفعها البرلمان ضد رئيس الجمهورية أو مسؤولين آخرين في حال ارتكابهم انتهاكات خطيرة للدستور أو القوانين. على سبيل المثال، أقرت المحكمة في عام 2017 عزل الرئيسة السابقة "بارك غيون هاي".



5. حل الأحزاب السياسية المناهضة للدستور

إذا اعتُبر أن أحد الأحزاب السياسية يُهدد النظام الديمقراطي أو يتعارض مع القيم الدستورية، يمكن للمحكمة حل الحزب.



6. تفسير الدستور والقوانين الدستورية

تقدم المحكمة تفسيرات رسمية للنصوص الدستورية عند الحاجة، بما يساعد في توضيح الأحكام القانونية وضمان التطبيق السليم لها.



7. النظر في شكاوى تتعلق بالانتخابات

تفصل المحكمة في الطعون الدستورية المرتبطة بنتائج الانتخابات أو العمليات الانتخابية التي قد تؤثر على نزاهتها.



أهمية المحكمة

تلعب المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية دورًا محوريًا في تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وضمان عدم إساءة استخدام السلطة، والحفاظ على الديمقراطية في البلاد.