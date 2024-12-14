الأردن يطالب بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وانسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل

شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على ضرورة أن يقف الجميع إلى جانب أبناء الشعب السوري. وطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.



وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين في ختام أعمال اجتماعات العقبة حول سوريا، رسالتنا هي الوقوف إلى جانب سوريا والشعب السوري في مرحلة البناء بعد سنوات من القتل والتشريد وحتى يحقق الشعب السوري تطلعاته ببناء دولته.

وأشار إلى أن هذه لحظة تاريخية ونريد لها أن تتحول إلى منجز تاريخي للشعب السوري.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تضمن شمول الجميع في اتخاذ القرار، وعلى دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في دعم الأشقاء السوريين.

وأكد الصفدي على ضرورة أن يقف الجميع إلى جانب أبناء الشعب السوري، مشددا على دعم الشعب السوري بكل السبل لتحقيق أهدافه وبناء دولته.

وتابع: "نؤكد أننا ندعم استمرار مؤسسات الدولة السورية الرسمية ولا نريد لسوريا أن تغرق في الفوضى".

وأدان وزير الخارجية الأردني التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والقصف الجوي، مطالبا إسرائيل بالتراجع والانسحاب من أراضي الجولان المحتل.