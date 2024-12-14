تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وتُلعب المباراة علي ارضية ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الليجا.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني 

ويتواجد ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت

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مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: تشواميني، لوكاس فاسكيز، روديجير، فيران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: رودريجو، إبراهيم دياز.

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