بسبب ملكية عقار.. التحقيق مع المتهم بقتل ابن عمه في الوراق

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تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب خلافات على عقار في الوراق

بسبب ملكية عقار

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه ووالده،حمدي أ" ونجله “خالد” البالغ من العمر 22 عامًا، الذي توفي نتيجة طعنة نافذة في الصدر، والطرف الثاني، العم "خالد أ" الذي أصيب بجرح طعني في البطن ونجله "زياد"، نشبت بينهما مشاجرة، نتيجة خلافات متعلقة بملكية عقار، وخلال التشاجر تعرض القتيل لاعتداء بسلاح أبيض على يد إبن عمه، مما أسفر عن قتله في الحال

مقتل شاب على يد ابن عمه

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه ووالده، نشبت بينهما مشاجرة وبين عمه ونجله، نتيجة خلافات متعلقة بملكية عقار، وخلال التشاجر تعرض القتيل لاعتداء بسلاح أبيض على يد إبن عمه، مما أسفر عن مصرعه
 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق في مقتل شاب ابن عمه شرطة الوراق قسم شرطة الوراق

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