مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا

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بوابة الفجر

أغلقت قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية جورجيا اليوم السبت عقب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص واحد في حادث وصفته السلطات بأنه "حادث فردي".

وأعلنت السلطات القبض على المهاجم ووضعه في الحجز، موضحة أن "الوضع حاليا طبيعي"، بعد أقل من ساعة من إغلاق القاعدة، حسبما ذكر مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت السلطات بأن إطلاق النار وقع في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوغوستا في ولاية جورجيا، مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف هوية الضحية حتى يتم إبلاغ العائلة.

وذكرت القاعدة العسكرية في بيان: "إن قاعدة فورت أيزنهاور العسكرية تدعم عائلة الضحية، وستكون المساعدة متاحة لأي شخص تأثر بهذه المأساة". 
وكان من المقرر أن تستضيف القاعدة فعاليات مباراة كرة القدم. ولكن تم إلغاؤها بسبب الإغلاق.

ولم تنشر السلطات أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

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