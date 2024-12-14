«على مرأى الجميع».. بعد اكتشاف مصنع سري لإنتاجه في الأراضي السورية..اعرف مخاطر الكبتاجون

يبحث الكثيرون عن ماهية حبوب الكبتاجون، ومدى خطورتها، وتعد حبوب الكبتاجون هي إحدى الأدوية المنشطة التي تحتوي على مادة الأمفيتامين والثيوفيلين، وتؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي. تم تطويرها في الأصل كدواء لعلاج حالات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) والاكتئاب، لكنها أصبحت الآن محظورة في معظم دول العالم بسبب إساءة استخدامها وآثارها الضارة.

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مصنعًا سريًا لتصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة في سوريا، يُعتقد أنه أنشأه نظام بشار الأسد.

ويقع المصنع داخل مقر فرقة عسكرية قرب دمشق، كان يقودها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.

ويُظهر الفيديو أكوامًا من الحبوب المخدرة ومعدات صناعية متطورة، فيما علق صوت على المقطع قائلًا: "هذا واحد من أكبر مرافق تصنيع الكبتاجون".

الاستخدامات الأصلية للكبتاجون:

علاج اضطرابات النوم (مثل النوم القهري). تعزيز التركيز والانتباه عند الأشخاص المصابين باضطرابات عصبية محددة. كدواء مضاد للاكتئاب في بعض الحالات.

إساءة استخدام الكبتاجون:

يُساء استخدام الكبتاجون بشكل واسع كمنشط للحصول على طاقة مفرطة أو تحسين الأداء، خاصة بين فئات الشباب.

يُستخدم أحيانًا لزيادة النشاط البدني والسهر لفترات طويلة، لكنه يسبب إدمانًا شديدًا.

الأعراض الجانبية للكبتاجون:

أعراض قصيرة الأمد:

زيادة معدل ضربات القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

الأرق والتوتر.

فقدان الشهية.

النشاط الزائد أو الهيجان.

أعراض طويلة الأمد:

الإدمان الشديد وصعوبة التوقف عن التعاطي.

اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، القلق، والبارانويا.

تدمير خلايا الدماغ والتسبب في اضطرابات عصبية.

مشكلات قلبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

الإدمان وعلاماته:

التعلق النفسي والجسدي بالحبوب.

تغييرات في السلوك، مثل العدوانية أو الانعزال.

ظهور أعراض انسحاب عند محاولة التوقف مثل الأرق، القلق، وآلام الجسم.

علاج الإدمان على الكبتاجون:

مرحلة التخلص من السموم: يتم في مستشفيات متخصصة لمساعدة الجسم على التخلص من آثار المخدر. الدعم النفسي: العلاج النفسي والسلوكي لمعالجة الأسباب التي أدت إلى الإدمان. إعادة التأهيل: برامج مخصصة لإعادة بناء حياة المدمن بشكل صحي. المتابعة المستمرة: لتجنب الانتكاسة.

الوقاية والتوعية:

التوعية بمخاطر الكبتاجون على الصحة الجسدية والنفسية.

مراقبة سلوك المراهقين والشباب ومنع وصولهم إلى هذه المواد.

تعزيز الحملات الوطنية لمحاربة المخدرات.