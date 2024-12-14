إدارة الزمالك تقرر توفير حافلتين لنقل الإعلاميين لتغطية مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الفجر الرياضي
حسين لبيب
حسين لبيب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توفير عدد ٢ حافلة للسادة الإعلاميين المعتمدين لتغطية مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية بستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

إدارة الزمالك تقرر توفير حافلتين لنقل الإعلاميين

وتولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق توفير الحافلات للجماهير والصحفيين قبل المباراة الهامة أمام المصري.

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ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي  في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة  لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك حسين لبيب إدارة الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية

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