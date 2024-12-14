رئيس شعبة مواد البناء: تحولنا من مستوردين لمصدرين بفضل دعم الدولة

كشف احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إنه بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لمصنعي مواد البناء بشكل خاص وللصناعة المصرية بصفة عامة في الفترة الاخيرة أدي إلى أن صناعة الحديد الاسمنت المصرية شهدت طفرة وتطورات كبيرة وزيادة في الانتاج مع الجودة العالية طبقا للموصفات العالمية وحققنا الاكتفاء الذاتي مما جعل مصر تتحول من دولة مستوردة للحديد والاسمنت إلى دولة مصدرة هو ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية ويوفر العملة الصعبة وفي الوقت الحالي نصدر مواد البناء المصرية لكثيرا من دول العالم وهو ما يعود بالنفع علي بلدنا في النهاية.



ووجه " الزيني" خلال مداخلة هاتفيه لـ "برنامج الشهبندر" المذاع علي قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي الشكر لـ "أيمن العشري" رئيس غرفة القاهرة التجارية وحمدي عبد المنعم الامين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة علي الترتيب الجيد لتنظيم اجتماع بين الشعبة ووفد جمعية مصدري الصلب التركية خلال زيارته للغرفة وعقد هذا الاجتماع الذي يمثل اهمية خاصة في زيادة التبادل التجاري الاستثماري المصري التركي في هذا القطاع وهو اجتماع تمهدي لعقد مؤتمر موسع ستنظمة الجمعية خلال شهر فبراير القادم وتم دعوة الشعبة للمشاركة به وعقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الاعمال للبلدين في هذا القطاع لبحث سبل تعاون جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وقال "الزيني" إن قطاع مواد البناء من القطاعات المهمة الداعمة للإقتصاد القومي وهو عنصر أساسي في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام من خلال الانشاءات الهامة التي تقوم بها الدولة والمطورين العقاريين حيث تقوم بتشغيل المصانع وتحريك العجلة التجارية وتوفر فرص عمل لأكثر من 5 مليون عامل.