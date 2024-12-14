كريم العراقي: درسنا الزمالك جيدًا ونسعى للفوز لإسعاد جماهير المصري

أكد كريم العراقي، نجم النادي المصري البورسعيدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام الزمالك في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، مع التركيز الكامل على تحقيق الفوز في جميع المباريات، مشددًا على أهمية اللقاء المرتقب أمام حامل اللقب.

كريم العراقي: درسنا الزمالك جيدًا ونسعى للفوز

وأوضح: "درسنا فريق الزمالك جيدًا، وهو فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين، لكننا جاهزون للمباراة ونسعى لتحقيق الفوز لإسعاد جماهير المصري العظيمة".

أضاف: " أداء فريق المصري المميز خلال الفترة الماضية لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين، للوصول إلى هذا المستوى".

تابع:" تطور أداء اللاعبين مؤخرًا هو نتاج طبيعي للعمل المستمر والتوجيهات الدقيقة من الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، الذي ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء الجماعي للفريق مؤكدا أن جميع اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة ولديهم رغبة قوية في تقديم مباراة تليق باسم النادي المصري وتاريخه".

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.