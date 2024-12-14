أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن السلطات السورية الجديدة تسعى إلى إبرام اتفاقيات دفاع مشترك مع عدد من الدول.

وقال الشرع: "نسعى جاهدين لإبرام اتفاقيات في مجال الدفاع المشترك وبناء علاقات عسكرية استراتيجية مع عدد من الدول"، كما نقلت قناة "العربي" القطرية.

ولم يحدد  القائد العام للإدارة السورية الجديدة الدول التي يتحدث عنها.

وأكد أن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستقوم بحل الفصائل المسلحة ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

أحمد الشرع الحكومة الانتقالية الدولة السورية الدفاع المشترك

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