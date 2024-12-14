مصرع زوجين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بصحراوي المنيا

توفي شخص وزوجته فيما أصيب 5 آخرين، إثر وقع حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفيين إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة.





تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ميكروباص رقم 9274 ن ول، بتروسيكل دون لوحات بطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.





على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وزوجته فيما أصيب 5 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.





تم نقل المصابين إلى المستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفين داخل ثلاثة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات