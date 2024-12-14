الصور الأولى من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع





بدأ المنتج احمد السبكي تصوير أحدث أفلامه الكوميدية للنجم علي ربيع بعنوان "الصفا الثانوية بنات" وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصه بتصوير أحداث العمل.



فريق عمل الصفا الثانوية بنات



"الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع ومحمد ثروت واوس اوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر وغيرهم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف، ومن إنتاج احمد السبكي وكريم السبكي وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح والذي من المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.



أحدث أعمال علي ربيع

ومن ناحية أخرى، يواصل علي ربيع تحضيراته لفيلم جديد بعنوان الساحل الشرير، كان قد تعاقد على بطولته خلال الفترة الماضية، والعمل من إخراج عمرو صلاح، وسيتم الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله، من أجل تحديد موعد للتصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال علي ربيع

وكان آخر أعمال علي ربيع هو فيلم ع الماشي، ويتناول الفيلم قصة شاب كسول يجسد شخصيته علي ربيع، اسمه هادي هادي عبدالهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة، شارك بجانب علي ربيع في بطولته، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، محمد رضوان، حجاج عبدالعظيم، وعبدالله مشرف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهيم ومصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهدير الشريف ومن إخراج محمد الخبيري.

وايضا شارك في مسلسل نصي التاني، على منصة شاهد، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، والمسلسل من بطولة علي ربيع، محمود البزاوي، سلوى عثمان، محمد محمود، وسليمان عيد، واعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، وبسنت شوقي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد الجنايني.