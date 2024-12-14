شاهد.. الصور الأولي من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" ل علي ربيع

علي ربيع يبدأ تصوير فيلم "الصفا الثانوية بنات"

الفجر الفني
الفنان علي ربيع
الفنان علي ربيع


 

بدأ المنتج احمد السبكي تصوير أحدث أفلامه الكوميدية للنجم علي ربيع بعنوان "الصفا الثانوية بنات" وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصه بتصوير أحداث العمل.

 

أبطال فيلم “الصفا الثانوية بنات” 

يشارك في بطولة  فيلم "الصفا الثانوية بنات"  علي ربيع ومحمد ثروت واوس اوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر وغيرهم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف.
و الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي ومن تأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح والذي من المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.
 

الصور الأولي من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" ل علي ربيع

 

آخر أعمال الفنان علي ربيع

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي ربيع، فيلم “عالماشي”، و تدور أحداث فيلم “عالماشي” لـ علي ربيع في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ احداثه مع شاب يدعى هادي يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

 

 

أبطال وصناع فيلم عالماشي

 

ويذكر أن فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر ٢٠٢٤.

آخر أعمال الفنان على ربيع أوس أوس ينضم لبطولة فيلم الصفا الثانوية بنات مع على ربيع في مفاجأة جديدة لجمهوره الفنان علي ربيع احدث أعمال علي ربيع السينمائية أحمد السبكي يعلن عن الجزء الثاني من شقو تفاصيل فيلم عالماشي

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