مشكلة في المناعة.. عمرو وهبة يتحدث عن مرض نجله

مشكلة في المناعة.. عمرو وهبة يتحدث عن مرض نجله

الفجر الفني
الفنان عمرو وهبة
الفنان عمرو وهبة

 

 

كشف الفنان عمرو وهبة عن تعرض نجله يحيى لأزمة صحية ناتجة عن مشكلة في المناعة،كما يُرجح أنها بسبب إصابته السابقة بفيروس كورونا، وأوضح وهبة عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرم” أن التشخيص الدقيق للحالة لم يُحدد بعد، مؤكدًا أن فريقًا طبيًا متخصصًا يتابع حالة ابنه، وأنهم تجاوزوا مرحلة البحث عن أطباء جدد.

 


وكان وهبة قد نشر في بداية ديسمبر صورة لنجله في المستشفى، حيث يتلقى العلاج منذ أكثر من 15 يومًا، وعلق عليها: “المستقبل الجيد أحيانًا يحتاج لذكريات سيئة”.

 

من جانبها، أشارت والدة يحيى، سلمى أشرف، إلى أن الأطباء لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد المشكلة بدقة، مرجحة أن تكون مرتبطة بالمناعة.


تلقى عمرو وهبة دعمًا واسعًا من زملائه في الوسط الفني، الذين أعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لنجله.

 

آخر أعمال الفنان عمرو وهبة

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة، هو مسلسل "رقم سري" الذي تدور أحداثه حول “ندى عشماوي”، فتاة طموحة في منتصف الثلاثينيات تشغل منصب أصغر مديرة بنك في عمرها، لكنها تواجه عداوات داخل عملها. تتعقد الأحداث عندما يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في مؤامرة لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، لتنكشف شبكة من الاتهامات والمفاجآت المثيرة خلال التحقيقات.

 


أبطال وصناع مسلسل "رقم سري"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، تحت إشراف مصطفى العوضي، والعمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة المليئة بالألغاز.

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