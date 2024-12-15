هل تخشى سرقة سيارتك؟.. تعرف على أفضل طريقة لحماية سيارتك من السرقة

هل تخشى سرقة سيارتك ؟ إليك أفضل طريقه لحماية سيارتك من السرقة.. ازدادت حوادث سرقة السيارات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم حيث يلجأ السارقون إلى بيع السيارات أو تفكيكها وبيع أجزائها وهذا الانتشار السريع لحالات السرقة يثير القلق بين ملاك السيارات خاصةً إذا كانت السيارة تُركن في أماكن مكشوفة وغير محمية.

هل تخشى سرقة سيارتك؟.. تعرف على أفضل طريقة لحماية سيارتك من السرقة سيارة

كيف تحمي سيارتك من السرقة؟

و بسبب زيادة عمليات السرقة نقدم لكم مجموعة من النصائح والأفكار التي تساعد في حماية السيارة من السرقة وأدوات وتقنيات لحماية السيارة احمي سيارتك من السرقة مثل:

1. السيطرة على حركة المقود:

بعد ركن السيارة ونزع المفتاح، قم بلف عجلة القيادة حتى سماع صوت "تكة" هذا الإجراء يمنع السارق من تحريك المقود مما يصعّب عليه سرقة السيارة.

2. ذراع الدركسيون:

يُستخدم لربط عجلة القيادة مع الدبرياج أو دواسة الفرامل هذه الأداة البسيطة يمكنها إعاقة السارق وتأخيره لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

3. مفتاح البصمة:

يمكن تركيب زر مخفي داخل السيارة يعمل على تشغيل المحرك هذا المفتاح يُباع في محلات السيارات ويضيف طبقة إضافية من الأمان.

4. نظام الملاحة:

يتيح تتبع موقع السيارة المسروقة باستخدام الأقمار الصناعية حيث يمكن ربط النظام بهاتفك المحمول لمراقبة السيارة باستمرار.

5. جهاز منع السرقة:

جهاز صغير يُركب داخل السيارة ويحتوي على شريحة جوال يمكن استخدامه لتعقب السيارة في حالة سرقتها عبر الإنترنت أو جهاز تعقب آخر.

6. خدمة العملاء:

في بعض السيارات الحديثة يمكنك الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة لإيقاف محرك السيارة عن بُعد، مما يمنعها من الحركة.

إليك أيضا طرق إضافية للحماية من السرقة مثل:

•جهاز الإنذار: يُصدر صوتًا عاليًا عند محاولة الاقتراب من السيارة.

•الأموبليزر: نظام يمنع تشغيل المحرك إلا باستخدام المفتاح الأصلي.

•أجهزة إيقاف التشغيل: تُطفئ محرك السيارة تلقائيًا إذا تجاوزت منطقة محددة.

إليك بعض النصائح لتجنب سرقة سيارتك

• اختر مكان الركن بعناية: تجنب الأماكن المظلمة والمعزولة، ويفضل ركن السيارة في مناطق مزودة بكاميرات مراقبة أو مواقف محمية.

•إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا: تأكد من نزع المفتاح عند مغادرة السيارة.

• إخفاء الأغراض الثمينة: لا تترك أشياء ثمينة مرئية داخل السيارة وضعها في جيبك أو حقيبتك.

•تعزيز حماية الزجاج: تركيب طبقة إضافية على النوافذ يساعد في تقليل فرص كسرها.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تقليل مخاطر تعرض سيارتك للسرقة وحماية استثمارك بشكل أفضل أحمي سيارتك من السرقة.