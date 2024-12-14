أحمد أيوب: الأهلي خسر من فريق ينافس علي الهبوط في الدوري المكسيكي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال أحمد أيوب في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "الأهلي خسر من فريق ينافس على الهبوط في الدوري المكسيكي ولكن الظروف خدمته".

وتابع: "لا نستطيع لوم اللاعبين على ضياع ركلات الجزاء، لأن الجميع معرض لهذا الأمر، ولكن ألوم على النادي الأهلي نفسه والمدير الفني".

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وأضاف: "من وجهة نظري كان يجب على الأهلي أن يحسم المباراة من الوقت الأصلي، خاصة وأن فريق باتشوكا لم يذهب على المرمى بفرصة خطيرة".

وأتم: "كان يجب أن يكون كولر لديه المزيد من الجرأة، هذه الخسارة أضاعت على الأهلي العديد من الإيجابيات مثل مواجهة ريال مدريد والجائزة المالية".

الأهلي وكولر الدوري المكسيكي النادى الاهلى
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