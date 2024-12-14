الصورة الأولى من كواليس مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

الفجر الفني
هنيدي
هنيدي

يواصل الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهده الأولى من مسلسل “ شهادة معاملة أطفال” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

 

العمل من بطولة سما إبراهيم، نهى عابدين، محمد محمود، محمود حافظ، صبري فواز  وغيرهم.

 

ومن ناحية اخري، ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الجواهرجي»، ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل، والفيلم من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي كل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية

وكان اخر اعمال محمد هنيدي هو مسلسل أرض النفاق، الذي دارات احداثه حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

أبرز تصريحات محمد هنيدي شهادة معاملة أطفال دراما

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