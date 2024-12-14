قبل أيام من عرضه.. طه دسوقي يروج لمسلسل "موضوع عائلي 3"

قبل أيام من عرضه.. طه دسوقي يروج لمسلسل "موضوع عائلي 3"

الفجر الفني
الفنان طه دسوقي
الفنان طه دسوقي

 

 

شارك الفنان طه دسوقي، جمهوره ومتابعيه صورة للبوستر الرسمي للمسلسل "موضوع عائلي 3" المنشور على منصة شاهد، ومن المقرر بدء عرض المسلسل من يوم 26 ديسمبر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

منشور الفنان طه دسوقي

و علق طه على منشوره قائلًا: "العيلة بتكبر.. استنو الموسم التالت إبتداءًا من يوم 26 ديسمبر".

طه دسوقي يروج لمسلسل "موضوع عائلي 3"

أحداث مسلسل “موضوع عائلي” 

 دارت أحداث أجزاء مسلسل" موضوع عائلي "حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها، وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ 21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

أبطال وصناع مسلسل “موضوع عائلي”

 يضم مسلسل "موضوع عائلي" عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

6 أعمال ينتظرها طه دسوقي الفترة القادمة أحدث أعمال طه دسوقي في الدراما الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي أحدث أعمال الفنان ماجد الكدواني تصريحات الفنان محمد رضوان عن مسلسل موضوع عائلي فى برنامج معكم منى الشاذلي

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