حازم إيهاب يهنئ رنا رئيس بعيد ميلادها: "كل سنة وأنتي طيبة يا ريكا"

حازم إيهاب يهنئ رنا رئيس بعيد ميلادها: "كل سنة و أنتي طيبة يا ريكا"

حرص الفنان حازم إيهاب على تهنئة الفنانة رنا رئيس بمناسبة عيد ميلادها، معبرًا عن مشاعر الود والصداقة التي تجمعهما،



منشور الفنان حازم إيهاب

حيث نشر حازم إيهاب عبر خاصية الأستوري على حسابه بموقع “إنستجرام” صورة تجمعهما، وكتب معلقًا: “كل سنة وأنتي طيبة يا ريكا، عقبال مسلسلات وشغل كتير مع بعض”.

حازم إيهاب يهنئ رنا رئيس بعيد ميلادها



و جاءت التهنئة في إطار علاقة الصداقة القوية التي تجمع الثنائي، والتي تظهر من خلال تفاعلاتهما المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تلقت رنا العديد من التهاني من زملائها في الوسط الفني ومحبيها، الذين عبروا عن حبهم لها وتمنياتهم بمزيد من النجاح والتألق.



كما يُذكر أن رنا رئيس تعد من أبرز نجمات الجيل الحالي، حيث قدمت العديد من الأدوار المميزة التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد، بينما يواصل حازم إيهاب نجاحاته في أعماله الفنية الأخيرة.

رنا رئيس تنتظر عرض الجزء الثالث من “موضوع عائلي” وتستكمل نجاحاتها الدرامية



تستعد الفنانة رنا رئيس، لإستقبال عرض الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” على منصة “شاهد”، المقرر انطلاقه يوم 26 ديسمبر الجاري، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية “الشيف إبراهيم” التي يجسدها الفنان ماجد الكدواني، الذي يعاني من فقدان الذاكرة، بينما تعيش معه ابنته “سارة” (رنا رئيس) بعد عودتها من الخارج.



ويضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، وياسمين ممدوح وافي. المسلسل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.



آخر أعمال الفنانة رنا رئيس

حققت رنا رئيس نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأخير “إنترفيو”، الذي عرض مؤخرًا، وتدور أحداث العمل حول البطلة التي تعيش بثلاث شخصيات مختلفة، وتتخيل نفسها مكان الأشخاص من حولها، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة لرنا، وشاركها فيه عدد من الفنانين الشباب، أبرزهم: خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، سارة نور، محمد العمروسي، حازم إيهاب، نور بدر، وخالد جواد. المسلسل من تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت رنا في مسلسل “سر إلهي” إلى جانب النجمة روجينا ونخبة من النجوم مثل: أحمد مجدي، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال، ومحسن منصور، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي.