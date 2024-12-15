تعرف على مميزات و عيوب استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة

تعرف على مميزات وعيوب استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة حيث يُعد الغاز الطبيعي خيارًا اقتصاديًا مقارنةً بالبنزين حيث يساهم في تخفيض تكاليف تشغيل السيارة بشكل كبيرقد يصل إلى 50%.

صديق للبيئة..إليك مميزات استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة

كما يتميز الغاز الطبيعي باحتراقه النظيف الذي يقلل من تراكم نواتج الاحتراق الضارة داخل المحرك مما يطيل عمر السيارة ويقلل من الحاجة إلى الصيانة الدورية ما ينعكس إيجابًا على تقليل النفقات المرتبطة بالصيانة بالإضافة إلي أن الغاز الطبيعي يعد وقود صديق للبيئة حيث يعتبر الغاز الطبيعي وقودًا نظيفًا يساهم في حماية البيئة إذ يُقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بوقود البنزين استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة.

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يحسن من جودة الهواء.. الغاز الطبيعي الوقود الأفضل للسيارات

بالإضافة إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة يُصدر كميات أقل من الملوثات الأخرى ما يجعله خيارًا بيئيًا ممتازًا للحد من تأثيرات تغير المناخ وتحسين جودة الهواء وزيادة الأمان يُوفر الغاز الطبيعي مستوى أمان أعلى عند استخدامه كوقود خاصةً في حالات الحوادث عند انقلاب السيارة لأنه يتبدد الغاز في الهواء بدلًا من الاشتعال السريع كما هو الحال مع البنزين كما تُصمم خزانات الغاز الطبيعي لتكون أكثر متانة وسماكة مما يقلل من احتمالية تعرضها للتلف أوالانفجار.

مورد غير متجدد ومحدود تعرف على عيوب الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

رغم مزاياه العديدة إلا أن الغاز الطبيعي ليس خاليًا من العيوب من أبرز هذه العيوب:

1. المدى المحدود:

تقطع سيارات الغاز الطبيعي مسافات أقصر مقارنةً بسيارات البنزين.

2. قلة محطات التزود:

قد يكون العثور على محطات لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي أمرًا صعبًا، مما يضطر السائقين أحيانًا للعودة إلى منازلهم للتزود.

3. مصدر غير متجدد:

الغاز الطبيعي هو نوع من الوقود الأحفوري غير المتجدد مما يعني أنه يواجه خطر النفاد مع مرور الوقت.

ما هو الغاز الطبيعي ومن أي مادة كيميائية يتكون؟

يتكون الغاز الطبيعي من الهيدروجين والكربون (CH4) ويُعتبر أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري يتميز بغياب اللون والرائحة ويُعتقد أنه تشكل من بقايا الكائنات الحية التي ترسبت في البحار الضحلة ودُفنت تحت طبقات الرسوبيات بفعل الضغط والحرارة العالية تحولت هذه البقايا إلى غاز طبيعي مخزن داخل خزانات محاطة بصخور غير منفذة تُعرف باسم "صخور الكابروك" ورغم بعض التحديات المرتبطة باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلا أنه يُعد الغاز الطبيعي خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة ويوفر حلًا آمنًا ومستدامًا على المدى القريب.