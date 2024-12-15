توزيع 2 طن لحوم من صكوك الإطعام بالدقهلية

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توزيع صكوك
توزيع صكوك

شهدت محافظة الدقهلية توزيع 2 طن لحوم صكوك الإطعام علي الأسر الأولي بالرعاية من عملاء تكافل وكرامة.

وذلك بالتعاون بين تضامن الدقهلية ومديرية اوقاف الدقهلية،تفعيلا لمظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية التي تبنتها الدولة المصرية.

وذلك في اطار  اليات حوكمة منظومة الدعم  العيني بوزارة التضامن الاجتماعي.، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، وفضيلة الدكتور اسامة الازهري وزير الاوقاف،واللواء طارق مرزوق-  محافظ الدقهلية.

حيث تابعت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية توزيع  ٢ طن لحوم تم استلامهم من مديرية الاوقاف يوم الأربعاء ١١ ديسمبر الجاري، حيث تم التوزيع بمراكز المنصورة، نبروة، طلخا،تمي الامديد،بني عبيد، السنبلاوين، علي الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والمرسل بياناتها من الادارة العامة للدعم العيني بالوزارة من علي قاعدة برامج كرامة وتكافل وفقا لدرجة الفقر.

جانب من التوزيع

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