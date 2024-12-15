ويتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" بالمدينة ..

وزير الإسكان يتفقد اللمسات النهائية لأنظمة التشغيل بأبراج المنطقة الشاطئية.. ويتجول بـ "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات النهائية لأنظمة تشغيل (المياه والصرف والتكييف ومكافحة الحريق) للمرحلة الأولى بأبراج المنطقة الشاطئية، كما تجول بـ "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل، ورافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن المرحلة الأولى من أبراج المنطقة الشاطئية، تضم 15 برجًا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات بها، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة، وعددها 8 أبراج يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، وتم تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددًا من المحال التجارية، وجراجا يسع آلاف السيارات.


كما تجول وزير الإسكان بـ "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.


وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وخاصة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتسليمها لحاجزيها فى المواعيد المحددة، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والاستعانة بالشركات الجادة لدفع معدلات العمل بالمشروعات.


واختتم المهندس شريف الشربيني، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات لحاجزيها.

أعمال التشطيب الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعمال التشطيبات الالتزام بالمواعيد الإسكان والمرافق التكييف التجاري الاسكان تشطيبات ترفيهي ة المجتمعات العمرانية

مواد متعلقة

وزير الإسكان يفتتح المؤتمر الدولي للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بعنوان "النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية"

التخطيط: انعقاد اللجنة المُشتركة المصرية البولندية بعد 30 عامًا.. وافتتاح مشروع جديد للطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»

رئيس شعبة مواد البناء: تحولنا من مستوردين لمصدرين بفضل دعم الدولة

وزيرة التخطيط تُشارك في حفل إطلاق محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان

أحمد كوجك: مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية

وزير الإسكان يصل مدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات التنموية بالساحل الشمالى الغربى

وزير الاتصالات يشهد فعاليات حفل تخريج المتدربين وتكريم المتميزين بمبادرة "أجيال مصر الرقمية" خلال 2024

مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

الآن.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي وباتشوكا | بطولة كأس إنتركونتيننتال