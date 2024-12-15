نشاط موسع لحضانات الأطفال فى مبادرة "بداية جديدة" بالدقهلية

نفذت دور حضانات الأطفال في محافظة الدقهلية خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان عدد من الأنشطة والفاعليات والتي تهدف إلى تعزيز تنشئة الطفل من عمر يوم.

وتحرص المبادرة على تأمين تغذية سليمة للطفل تمكنه من النمو والتطور بشكل صحي وسليم، ومواجهة الأمراض التي تؤثر على صحة الطفل في تأسيسه البدني، والمحافظة علي الاسنان، وايضا تعليم عدد من السلوكيات مثل تعليم زراعه الزهور والاهتمام بها بالمنازل.

كما تم تنظيم عدد من الجلسات الدينية لتعليم الوضوة والصلاة>

وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي-وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة مدير تضامن الدقهلية،

وفي اطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية الطفولة المبكرة

جانب من الانشطة

1000487893

1000487890

1000487878

1000487875

1000487887