نشاط موسع لحضانات الأطفال فى مبادرة "بداية جديدة" بالدقهلية

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جانب من الانشجة
جانب من الانشجة

 نفذت دور حضانات الأطفال في محافظة الدقهلية خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان عدد من الأنشطة والفاعليات  والتي تهدف  إلى تعزيز تنشئة الطفل من عمر يوم.

 وتحرص المبادرة على تأمين تغذية سليمة للطفل تمكنه من النمو والتطور بشكل صحي وسليم، ومواجهة الأمراض  التي تؤثر على صحة الطفل في تأسيسه البدني، والمحافظة علي الاسنان، وايضا تعليم عدد من السلوكيات مثل تعليم زراعه الزهور والاهتمام بها بالمنازل.

كما تم تنظيم عدد من الجلسات الدينية لتعليم الوضوة والصلاة>

وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي-وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة مدير تضامن الدقهلية، 

وفي اطار اهتمام  وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية الطفولة المبكرة

جانب من الانشطة

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التضامن الاجتماعى الدكتورة ماجدة جلالة الدكتورة مايا مرسي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بداية جديدة لبناء الإنسان داية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

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