أبرز تفاصيل الدورة الـ٦ لمهرجان القاهرة للفيلم القصير

يواصل مهرجان القاهرة للفيلم القصير مهمته فى تسليط الضوء على الأفلام القصيرة فى دورته السادسة المقامة من ١٦ إلى ٢١ ديسمبر الحالى برئاسة المخرج المصرى وحيد صبحى.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان العديد من الفعاليات وورشا سينمائية وجلسات نقاشية تفتح المجال لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والجمهور، إلى جانب عروض الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تشهد تجارب سينمائية مختلفة تعكس رؤى جديدة فى السرد والتعبير، والتركيز على القضايا الإنسانية والاجتماعية.

فتشهد مسابقة الفيلم المصرى التى تتكون لجنة تحكيمها من المخرج سعيد حامد، ومديرة التصوير نانسى عبدالفتاح، والمنتج شريف فتحى، عددًا من العروض العالمية الأولى منها فيلم «دم فاسد» للمخرج طارق الشربينى، و«أروح لفين» إخراج عز الدين الفقى.

ويعرض فى المسابقة أيضا «لن أبكى غدا» للمخرج محمد محمود، و«مادونا» إخراج جون فريد زكى، و«بيكاريا» إخراج محمد مالك، و«أنا شهير» رامى كمال منصور، و«خبرهن عن اللى صاير» إخراج عمر وليد، و«بينى وبينك» إخراج عمرو السيوفى، و«أمانة البحر» إخراج هند سهيل، و«أروح لفين» عز الدين الفقى»، و«نص فيتو« مصطفى حجاج، و«دندنة» إخراج محمد حافظ.

أما مسابقة الأفلام الدولية التى تتكون لجنة تحكيمها من المخرج أمير رمسيس، والفنانة بشرى والمنتجة شاهيناز العقاد فيشارك فيها الفيلم الفلسطينى «برتقالة من يافا» إخراج محمد المغنى، ومن فلسطين «عذر أقبح من ذنب» للمخرج هاشم شرف، والفيلم السودانى «بعد ذلك لن يحدث شىء» إخراج إبراهيم عمر، ومن لبنان فيلم «بعيدا عن ذلك» للمخرج ماريو جابالى، ومن لبنان أيضا «ملح البحر» للمخرجة ليلى بسمة، و«إذا غرقت الشمس فى بحر الغمام» للمخرج وسام شرف، والفيلم السورى «يوم عابر» إخراج رشا شاهين،

والفيلم المصرى «كعب عالى» للمخرج مهند الكاشف، ومن تونس فيلم المخرجة أمانى جعفر «تهليلة» إلى جانب العروض العالمية.

وفى مسابقة الفيلم الوثائقى التى تتكون لجنة تحكيمها من كل من مدير التصوير د/حسين بكر، والمنتج معتز عبد الوهاب، والمخرج عمرو بيومى ينافس من مصر «بداية الطريق» إخراج أشرف كمال، و«حر» إخراج يوسف شرشر، و«راعى البقر الأخير» إخراج بسمة شرين، و«اثنين وعشرين» إخراج شيماء الجوادى، و«قلوب صغيرة» للمخرجة مروة الشرقاوى، و«أبويا» إخراج كارما الصعيدى، ومن مصر أيضا فيلم «قبلات من القاهرة تحيات من بغداد» إخراج بولا إدوارد، و«قلتلك» إخراج ملك الصياد.

ويعرض فى المسابقة من فلسطين «شحرور» إخراج مشترك كل من يافا عزت ومؤمن حسن، ومن سوريا «سينما الدنيا» إخراج عمرو على.

ويقيم المهرجان مسابقة أفضل مخرجة مصرية وتحمل اسمها رائدة السينما عزيزة أمير، ويشارك فى المسابقة ٧ أفلام وهى «عقبالك يا قلبى» إخراج شيرين دياب، و«تمنتاشر خمسة وعشرين» إخراج بسنت جراوانى، و«أحمر» إخراج جميلة ويفى، و«اثنين وعشرين» إخراج شيماء الجوادى، و«مهما طال البعاد» إخراج دنيا الزاهر، و«قلتلك» إخراج ملك الصياد، وأخيرا فيلم «إن غاب القط» إخراج ماريان حنا. وضمن مسابقة الشباب والطلاب التى تحمل اسم رائد السينما محمد بيومى يعرض ١١ فيلما.

تكريمات وجلسات نقاشية

وتشهد الدورة السادسة تكريم عدد من رموز وصناع السينما والفنانين لتأثيرهم فى مجال الأفلام القصيرة، حيث يمنح المهرجان البرج الذهبى لمهندس الديكور أنسى أبو سيف عن مشواره الفنى، والممثل الفلسطينى كامل الباشا، إلى جانب تكريم ناهد السباعى.

وخلال فعاليات أيام الصناعة تعقد عددًا من الندوات واللقاءات منها لقاء مع الفنان خالد النبوى عن صناعة الأفلام، وندوة مع السيناريست تامر حبيب، وفى ثانى فعاليات أيام الصناعة، ستقام ندوة السيناريست «تامر حبيب « يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، ولقاء مع مهندس الديكور أحمد فايز، والمخرج السدير مسعود.