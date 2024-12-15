أبرز تفاصيل الدورة الـ٦ لمهرجان القاهرة للفيلم القصير

العدد الأسبوعي
فيلم «لن أبكى غدا»
فيلم «لن أبكى غدا» للمخرج محمد محمود

يواصل مهرجان القاهرة للفيلم القصير مهمته فى تسليط الضوء على الأفلام القصيرة فى دورته السادسة المقامة من ١٦ إلى ٢١ ديسمبر الحالى برئاسة المخرج المصرى وحيد صبحى.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان العديد من الفعاليات وورشا سينمائية وجلسات نقاشية تفتح المجال لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والجمهور، إلى جانب عروض الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تشهد تجارب سينمائية مختلفة تعكس رؤى جديدة فى السرد والتعبير، والتركيز على القضايا الإنسانية والاجتماعية.

فتشهد مسابقة الفيلم المصرى التى تتكون لجنة تحكيمها من المخرج سعيد حامد، ومديرة التصوير نانسى عبدالفتاح، والمنتج شريف فتحى، عددًا من العروض العالمية الأولى منها فيلم «دم فاسد» للمخرج طارق الشربينى، و«أروح لفين» إخراج عز الدين الفقى.

ويعرض فى المسابقة أيضا «لن أبكى غدا» للمخرج محمد محمود، و«مادونا» إخراج جون فريد زكى، و«بيكاريا» إخراج محمد مالك، و«أنا شهير» رامى كمال منصور، و«خبرهن عن اللى صاير» إخراج عمر وليد، و«بينى وبينك» إخراج عمرو السيوفى، و«أمانة البحر» إخراج هند سهيل، و«أروح لفين» عز الدين الفقى»، و«نص فيتو« مصطفى حجاج، و«دندنة» إخراج محمد حافظ.

أما مسابقة الأفلام الدولية التى تتكون لجنة تحكيمها من المخرج أمير رمسيس، والفنانة بشرى والمنتجة شاهيناز العقاد فيشارك فيها الفيلم الفلسطينى «برتقالة من يافا» إخراج محمد المغنى، ومن فلسطين «عذر أقبح من ذنب» للمخرج هاشم شرف، والفيلم السودانى «بعد ذلك لن يحدث شىء» إخراج إبراهيم عمر، ومن لبنان فيلم «بعيدا عن ذلك» للمخرج ماريو جابالى، ومن لبنان أيضا «ملح البحر» للمخرجة ليلى بسمة، و«إذا غرقت الشمس فى بحر الغمام» للمخرج وسام شرف، والفيلم السورى «يوم عابر» إخراج رشا شاهين،

والفيلم المصرى «كعب عالى» للمخرج مهند الكاشف، ومن تونس فيلم المخرجة أمانى جعفر «تهليلة» إلى جانب العروض العالمية.

وفى مسابقة الفيلم الوثائقى التى تتكون لجنة تحكيمها من كل من مدير التصوير د/حسين بكر، والمنتج معتز عبد الوهاب، والمخرج عمرو بيومى ينافس من مصر «بداية الطريق» إخراج أشرف كمال، و«حر» إخراج يوسف شرشر، و«راعى البقر الأخير» إخراج بسمة شرين، و«اثنين وعشرين» إخراج شيماء الجوادى، و«قلوب صغيرة» للمخرجة مروة الشرقاوى، و«أبويا» إخراج كارما الصعيدى، ومن مصر أيضا فيلم «قبلات من القاهرة تحيات من بغداد» إخراج بولا إدوارد، و«قلتلك» إخراج ملك الصياد.

ويعرض فى المسابقة من فلسطين «شحرور» إخراج مشترك كل من يافا عزت ومؤمن حسن، ومن سوريا «سينما الدنيا» إخراج عمرو على.

ويقيم المهرجان مسابقة أفضل مخرجة مصرية وتحمل اسمها رائدة السينما عزيزة أمير، ويشارك فى المسابقة ٧ أفلام وهى «عقبالك يا قلبى» إخراج شيرين دياب، و«تمنتاشر خمسة وعشرين» إخراج بسنت جراوانى، و«أحمر» إخراج جميلة ويفى، و«اثنين وعشرين» إخراج شيماء الجوادى، و«مهما طال البعاد» إخراج دنيا الزاهر، و«قلتلك» إخراج ملك الصياد، وأخيرا فيلم «إن غاب القط» إخراج ماريان حنا. وضمن مسابقة الشباب والطلاب التى تحمل اسم رائد السينما محمد بيومى يعرض ١١ فيلما.

تكريمات وجلسات نقاشية

وتشهد الدورة السادسة تكريم عدد من رموز وصناع السينما والفنانين لتأثيرهم فى مجال الأفلام القصيرة، حيث يمنح المهرجان البرج الذهبى لمهندس الديكور أنسى أبو سيف عن مشواره الفنى، والممثل الفلسطينى كامل الباشا، إلى جانب تكريم ناهد السباعى.

وخلال فعاليات أيام الصناعة تعقد عددًا من الندوات واللقاءات منها لقاء مع الفنان خالد النبوى عن صناعة الأفلام، وندوة مع السيناريست تامر حبيب، وفى ثانى فعاليات أيام الصناعة، ستقام ندوة السيناريست «تامر حبيب « يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، ولقاء مع مهندس الديكور أحمد فايز، والمخرج السدير مسعود.

مهرجان القاهرة للفيلم القصير الأفلام القصيرة الدورة السادسة وحيد صبحى مسابقة الفيلم المصرى مسابقة الأفلام الدولية مسابقة الفيلم الوثائقى عزيزة أمير محمد بيومي أنسى أبو سيف كامل الباشا ناهد السباعي خالد النبوي تامر حبيب هيثم دبور هند سهيل محمد حافظ مهند الكاشف مروة الشرقاوى الأفلام الفلسطينية الأفلام اللبنانية الأفلام السورية الأفلام السودانية الأفلام التونسية الورش السينمائية الجلسات النقاشية صناعة الأفلام السينما العربية تكريم الفنانين القضايا الإنسانية والاجتماعية

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة Ahly.. بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا مع متابعة لحظية