الغندور: ميكالي و٣ مدربين في الصورة لقيادة الزمالة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أخر كواليس ملف مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

خالد الغندور: ميكالي و٣ مدربين في الصورة لقيادة الزمالة

وقال الغندور في برنامج ستاد المحور بأن الساعات الماضية شهدت عودة ميكالي للصورة بقوة لخلافة جوميز  في تدريب الزمالك.

وأضاف: مجلس الإدارة يسعى للوصول إلى اتفاق مع ميكالي وجاري التفاوض معه حول قيمة عقده بعد تأكد الأبيض من رغبة اتحاد الكرة في تخفيض عقده أو رحيله عن منتخب الشباب

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وتابع: المرشحين لتدريب الزمالك في الساعات الأخيرة هم ميكالي في المرتبة الاولى ومن بعده الثلاثي جروس وهيرلتش وزينباور

وأتم: من الوارد ظهور أسماء جديدة في حال توقف المفاوضات مع أي مدرب، وإدارة الزمالك تسعى إلى حسم الملف في أسرع وقت.

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