الغندور: ميكالي و٣ مدربين في الصورة لقيادة الزمالة
كشف الإعلامي خالد الغندور عن أخر كواليس ملف مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني الأجنبي الجديد.
خالد الغندور: ميكالي و٣ مدربين في الصورة لقيادة الزمالة
وقال الغندور في برنامج ستاد المحور بأن الساعات الماضية شهدت عودة ميكالي للصورة بقوة لخلافة جوميز في تدريب الزمالك.
وأضاف: مجلس الإدارة يسعى للوصول إلى اتفاق مع ميكالي وجاري التفاوض معه حول قيمة عقده بعد تأكد الأبيض من رغبة اتحاد الكرة في تخفيض عقده أو رحيله عن منتخب الشباب
وتابع: المرشحين لتدريب الزمالك في الساعات الأخيرة هم ميكالي في المرتبة الاولى ومن بعده الثلاثي جروس وهيرلتش وزينباور
وأتم: من الوارد ظهور أسماء جديدة في حال توقف المفاوضات مع أي مدرب، وإدارة الزمالك تسعى إلى حسم الملف في أسرع وقت.