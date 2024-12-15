البولندى مرفوض بالتلاتة.. الزمالك يراقب محمد شريف وبيراميدز يتأهب

بدأ مجلس إدارة نادى الزمالك، التفكير فى ملف الصفقات الشتوية المنتظر التعاقد معها فى يناير القادم، لتعزيز صفوف الفارس الأبيض الطامح فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز والحفاظ على لقب الكونفدرالية الإفريقية، البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق أخطر جهازه المعاون برغبته فى ضم ٣ لاعبين فى مراكز المهاجم الصريح والجناح المهاجم ووسط الملعب المدافع، خاصة أن الفريق يعانى بشدة حال غياب أى لاعب أساسى فى هذه المراكز لعدم توافر البديل الكفء.

وعلمت «الفجر» أن جوزيه جوميز منح إدارة الزمالك الضوء الأخضر لرحيل البولندى كونراد ميشالاك المعار من الدورى السعودى بسبب عدم تقديم أى فاعلية هجومية مع أبناء ميت عقبة خلال اللقاءات الماضية، المدرب البرتغالى رحب برحيل نجم أحد السعودى فى حالة حسم التعاقد مع الإنجليزى أوفى إيجاريا خاصة أن التعاقد معه سيكون لتعزيز مركز الجناح الأيسر الذى يشغله النجم البولندى.

وفى سياق متصل، يترقب مسئولو نادى الزمالك موقف محمد شريف لاعب الخليج السعودى، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وكشف مصدر مقرب من محمد شريف عن رغبته فى الانضمام للأهلى حال العودة للدورى المصرى، أما فى حالة عدم تلقيه عرضًا رسميًا من الأحمر، سيفكر فى العروض التى يمتلكها وعلى رأسها الزمالك وبيراميدز، وأكد المصدر أن اللاعب لا يمانع فى الانضمام للقلعة البيضاء حال عدم وصول عرض رسمى من النادى الأهلى.

وفى سياق آخر، فتح مجلس إدارة نادى الزمالك، ملف التجديد لرباعى الفريق وهم، حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه الرباعى فى الفترة الماضية، وعلمت «الفجر» أن الزمالك ينوى التجديد لعبدالله السعيد لمدة موسم واحد، وموسمين لحمزة المثلوثى، و٣ مواسم لنبيل عماد دونجا، ونفس المدة لحسام عبد المجيد الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل.