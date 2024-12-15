استطلاع هلال ميركاتو يناير لقطبى الكرة المصرية.. فاركو يطلب ٤٥ مليونًا لبيع نجمه للزمالك وزد يضع شروطًا تعجيزية أمام الأهلى

تحاول الأندية المصرية تحديد أهدافها من التعاقدات فى الميركاتو الشتوى القادم وذلك من أجل عدم الدخول فى منافسة أو مزايدات مع الأندية الأخرى، خاصة أن القوة الشرائية لم تعد فى يد الكبيرين فقط بل ظهرت عدة أندية قوية قادرة على الدخول فى أغلب الصفقات بل والفوز بها مثل أندية بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ونادى البنك الأهلى وغيرهم من الأندية المصرية، لذلك بدأ القطبان محاولتهما لتدعيم بعض المراكز فى قائمة الفريق من أجل الاستمرار فى المعترك المحلى والإفريقى والدولى.

البداية مع الزمالك الذى يسعى بكل قوة للفوز بصفقة محمود جهاد لاعب خط الوسط بنادى فاركو الذى لفت الأنظار إليه حيث عرض الزمالك ٢٥ مليون جنيه مصرى للحصول على خدمات اللاعب فى حين رفض إدارة نادى فاركو ذلك العرض وطالبوا بمبلغ ٤٥ مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب ويحاول مسئولو نادى الزمالك تخفيض المبلغ والوصول لحل يرضى الناديين بالإضافة لحصول نادى فاركو على لاعبين على سبيل الإعارة فى ظل تمسك جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأبيض بمحمود جهاد، الصداع الآخر فى رأس الجهاز الفنى هو لاعب وسط ملعب مهاجم واقترب الزمالك من تنفيذ رغبة جوميز بالتعاقد مع أوفى إيجاريا الذى يؤكد المدير الفنى أنه حل لكل مشاكل الفريق الهجومية سواء الوسط المهاجم أو الجناح الأيسر.

بينما يسعى مجلس الإدارة النادى الأهلى لدعم صفوف الفريق الأحمر ببعض المراكز الذى طالب بها مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى لتساعد الفريق على المنافسة لحصد البطولات فى ظل تواجد الأهلى بكأس العالم للأندية ودورى أبطال إفريقيا وبطولة الدورى المصرى وكأس مصر،

وأبلغ كولر مجلس إدارة الأهلى برغبته فى دعم مركز الجناح الأيمن والأيسر بدلا من بيرسى تاو ورضا سليم وأيضًا يرغب فى ضم مدافع بديل لرامى ربيعة وياسر إبراهيم فى ظل عدم اقتناعه بمستوى مدافع الفريق يوسف أيمن اللاعب المعار من الدحيل القطرى حيث أبلغ كولر مجلس إدارة النادى الأهلى بقطع إعارة اللاعب وضرورة التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادى زد ومحمد ربيعة مدافع نادى سموحة، وبعد تواصل مسئولى النادى الأهلى مع نادى زد من أجل الحصول على مدافع الفريق محمد إسماعيل طالب مسئولى زد ٤٠ مليون جنيه من أجل الاستغناء عن اللاعب وبيعه للمارد الأحمر، ويرغب أيضًا السويسرى مارسيل كولر فى ضم مهاجم صريح بديلًا لوسام أبو على فى ظل عدم اقتناعه بمحمود كهربا المهاجم البديل ومحاولاته لتوظيف طاهر محمد طاهر فى مركز رأس الحربة بدلا منه بالرغم من أن مركزه الأساسى هو الجناح الأيسر.