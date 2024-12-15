ناصر منسى.. العائد من النسيان

لم يكن أكثر المتفائلين من جمهور الزمالك، يتوقع تألق ناصر منسى، مع الفريق الأول، بعد أن كان على أعتاب الرحيل، ولكن مع تسجيله هدف التعادل أمام الأهلى فى السوبر الإفريقى، عاد اللاعب من النسيان إلى التألق.

وشارك ناصر منسى، أمام الأهلى فى السوبر الإفريقى، بديلا للتونسى سيف الجزيرى فى الدقيقة ٧٦، وسط تهكم وردود أفعال غاضبة من جماهير الزمالك، ضد البرتغالى جوزيه جوميز مدرب الفريق.

إلا أن اللاعب تمكن من تسجيل هدف التعادل بعد نزوله بدقيقة واحدة فقط، ليعيد الزمالك إلى المباراة من جديد.

لم يكن هدف منسى مجرد هدف عادى، فقد أحيا فرصة الفارس الأبيض فى حصد اللقب، وبالفعل فاز الفريق بنتيجة ٤-٣ بركلات الترجيح.

هذا الهدف أعاد منسى من الموت الفنى إلى التألق، بعدما كان على أعتاب العودة لصفوف البنك الأهلى، خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنه بعد الهدف تغيرت كل الحسابات ليبقى اللاعب فى صفوف الأبيض لحين إشعار آخر.

كثيرون كانوا لا يريدون سفر ناصر منسى مع الفريق إلى السعودية لمواجهة الأهلى فى السوبر، ولكن جوميز المدير الفنى، أصر على تواجده، بل كان من المرجح أن يرحل اللاعب عقب مباراة السوبر، لكنه اجتهد فى اللقاء حتى بات عريس الفوز.

وانضم ناصر منسى صاحب الـ ٢٦ عاما، لصفوف الزمالك قادما من البنك الأهلى فى موسم ٢٢-٢٣، ولكنه لم يظهر بالصورة المنتظرة ليحل أزمة خط هجوم القلعة البيضاء.

وشارك بقميص الزمالك منذ فى ٤٦ مباراة، إذا سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين ليتم الاتفاق على رحيله قبل السوبر ليفاجئ المدير الفنى للفريق الجميع بضمه وتواجده مع البعثة التى ستغادر إلى السعودية لخوض مواجهة السوبر الأفريقى.

وواصل منسى التوهج مع القلعة البيضاء، عقب تسجيل هدف التقدم أمام البنك الأهلى، فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، عقب مشاركته كبديل فى الشوط الثانى بدلا من عمر فرج، ونجح فى تسجيل هدف الزمالك بالدقيقة ٥٣ من عمر اللقاء، بعدما استغل التمركز الخاطئ لمدافعى البنك الأهلى، واستقبل تمريرة زميله ناصر ماهر بشكل جيد ليسددها برأسه فى شباك البلعوطى.

كما نجح اللاعب فى تسجيل هدفين أمام غزل المحلة، فى الجولة الرابعة، من الدوري المصرى الممتاز، حيث سجل هدف اللقاء الأول فى الدقيقة ١٨ من عمر اللقاء بعد تلقيه كرة متقنة من عبدالله السعيد، وضعته منفردا بعامر عامر حارس المحلة ليسدد الكرة من فوقه ببراعة.

وقبل مضى ٣ دقائق عاد ناصر منسى ليسجل الهدف الثانى برأسية قوية بعد ارتطام عرضية عمر جابر بالجهة اليمنى بأحد مدافعى المحلة، وتصل لمهاجم الزمالك الخالى من الرقابة، ليكمل اللاعب تألقه مع الفارس الأبيض.