السيطرة على حريق داخل شونة بطريق المنصورة السريع في الدقهلية

اندلع حريق هائل بشونة بالقرب من محطة وقود “بنزينة” على الطريق السريع التابع لمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشونة بالقرب من بنزينة على الطريق السريع التابع لمدينة المنصورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات للعرض على النيابة العامة.