إصابة 6 أشخاص في شاجرة بين أبناء عمومة بشمال سوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز طما شمال المحافظة، سبب خلافات مالية بينهم، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة دائره المركز، سبب وجود خلافات ماليه بينهم، مما أدى إلى نشوب المشاجرة ووجود إصابات بين الطرفين.

طرفيها كل من طرف اول:-  

المدعو "عبد الرحيم.ا.م" 48 سنه مصابًا  إشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بالجسم  وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، نجلي عمومته المدعوه "صفاء.ع.م " 56 سنه ربة منزل  مصابه رش خرطوش بالذراع الأيمن وكف اليد اليسري، المدعو "محمد.ب. م" 40 سنه مدرس مصابًا جرح باليد اليسري وكدمات بالساق اليسري، وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي.

طرف ثان كل من:-
المدعو "محمد. ز. م" 80 سنه  بالمعاش  مصابًا رش خرطوش بالبطن والذراع الأيسر،نجله المدعو "عبد الناصر" 48 سنه عامل مصابًا  جرح سطحي بالبطن وسحجه بالرأس، زوجة الثاني المدعوه "رضا. ب. د" 40 سنه ربة منزل مصابه جرح باليد اليسري وآخر بالرأس وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة  وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم  وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات مالية فيما بينهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مشاجرة بين أبناء عمومه مركز طما مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

"محافظ سوهاج ": زيادة معدلات الانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء بسوهاج

إنشاء أول عياده يومية متخصصة في صعيد مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفي سوهاج الجامعى

"محافظ سوهاج": إحالة كل من يثبت تورطه للتحقيق في تخصيص وحدات سكن كريم

طالب يتعدى على زميله "بسلاح أبيض" بكلية تجارة سبب مشادة كلامية بسوهاج

إصابة طالب بطلق خرطوش على يد نجل عمه بمركز طما سوهاج

وجبه طعام فاسدة تنهى حياه طالبة بمركز العسيرات بسوهاج

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الإستعداد بجميع المراكز والأحياء وكافة القطاعات بسبب الشبورة الكثيفة

مصرع "طالب" على يد "عامل" بسكين لمساومة والدة على مبلغ مالى بدار السلام في سوهاج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة Ahly.. بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا مع متابعة لحظية