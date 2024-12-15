إصابة 6 أشخاص في شاجرة بين أبناء عمومة بشمال سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز طما شمال المحافظة، سبب خلافات مالية بينهم، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة دائره المركز، سبب وجود خلافات ماليه بينهم، مما أدى إلى نشوب المشاجرة ووجود إصابات بين الطرفين.

طرفيها كل من طرف اول:-

المدعو "عبد الرحيم.ا.م" 48 سنه مصابًا إشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، نجلي عمومته المدعوه "صفاء.ع.م " 56 سنه ربة منزل مصابه رش خرطوش بالذراع الأيمن وكف اليد اليسري، المدعو "محمد.ب. م" 40 سنه مدرس مصابًا جرح باليد اليسري وكدمات بالساق اليسري، وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي.

طرف ثان كل من:-

المدعو "محمد. ز. م" 80 سنه بالمعاش مصابًا رش خرطوش بالبطن والذراع الأيسر،نجله المدعو "عبد الناصر" 48 سنه عامل مصابًا جرح سطحي بالبطن وسحجه بالرأس، زوجة الثاني المدعوه "رضا. ب. د" 40 سنه ربة منزل مصابه جرح باليد اليسري وآخر بالرأس وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات مالية فيما بينهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.