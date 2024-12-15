إصابة عامل بطلق خرطوش بسبب خلافات الجيرة بمركز البلينا بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة بين أبناء العمومة، بسبب خلافات الجيرة، مما أدى لإصابة أحدهم بطلق خرطوش ونقله لمستشفى برديس المركزي.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من مستشفى برديس المركزى بوصول المدعو" حمدي.ع.م" 31 سنه عامل إلى  مستشفي برديس المركزي، مصابًا رش خرطوش متفرق بالجسم وكدمه بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ ومقيم بمركز البلينا.

أفاد شقيقه المدعو  "محمود.ع. م"  34 سنه حاصل علي ليسانس ومقيم بذات الناحية إتهم نجل عمومتهم المدعو "رفاعي.ح.ع" 32 سنه عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه المذكور بالضرب وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته  بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده  وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات

سوهاج محافظة سوهاج مركز البلينا مستشفى برديس المركزى مديرية أمن سوهاج

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