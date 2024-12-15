عاجل - صحيفة الفجر «1005».. كواليس ساخنة وأسرار تكشف عن المستقبل السياسي والرياضي والفني {شاهد العدد PDF الآن}

عدد جديد زاخر بالموضوعات المتنوعة والمميزة تصدره جريدة الفجر في عددها الأسبوعي رقم 1005 بتاريخ 12 ديسمبر 2024، حيث تقدم الجريدة توليفة من القضايا السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية التي تشغل الرأي العام محليًا ودوليًا، ومن التحليلات العميقة حول الأحداث الإقليمية إلى التقارير الحصرية التي تكشف عن قضايا ساخنة داخل مصر، يتضمن العدد تغطيات شاملة تتنوع بين التحليل السياسي، التحقيقات الاجتماعية، والإبداعات الفنية.

في هذا العدد، تسلط الجريدة الضوء على موضوعات لافتة مثل كواليس الأحداث داخل سوريا ومواقف القوى الدولية، فضلًا عن قضايا محلية مثيرة، من ملف ميركاتو الكرة المصرية إلى تقارير تكشف عن أزمات صحية واجتماعية تمس حياة المصريين.

كما تحتفي الجريدة برموز فنية بارزة مثل النجمة شيريهان والدكتور محمد ثروت، الذي يمثل نموذجًا مشرفًا للعلم المصري عالميًا، وتتصدر العناوين أيضًا التغطية المميزة لمهرجانات السينما العربية والدولية، في إطار اهتمام الجريدة المستمر بتقديم كل جديد ومفيد لقرائها.

غلاف العدد الجديد من جريدة الفجر رقم «1005»

عدد جريدة الفجر «1005»

وتستعرض «الفجر»، العدد الأسبوعي من الصحيفة العدد رقم 1005، ويتم نشر عدد صحيفة الفجر «جريدة الفجر» PDF أيضًا، وجاءت التفاصيل الكاملة كما يلي:

عادل حمودة يكتب: تاريخ عائلة «الأسد»

محمد مسعود يكتب: عمار يا مصر

عمار يا مصر | إيمان كمال تكتب: القوى الناعمة.. أصالة وتأثير تخطى الحدود

عمار يا مصر | أحمد عبد الجليل يكتب: دساتير الوطن العربى أصلها مصرى

عمار يا مصر | شيماء عبد الغنى تكتب: من المحيط إلى الخليج..بصمات المصريين فى بناء الدول العربية

عمار يا مصر | كريم وزيري يكتب: جيشنا شعب.. وشعبنا جيش

فى شهر مكافحة العنف ضد المرأة.. ٣٠% من النساء تعرضن للعنف.. ١٠% منها تطلبت تدخلا طبيا.. و٧٠% فضلن الصمت

«الفجر» تنفرد بقرار المحامى العام فــــــــــــى قضية أمين مخازن «الصحة» بأسيوط

تصفح الآن عدد جريدة الفجر «1005» PDF.. من هــنــــــــــــا

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