إصابه عامل في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بمركز جرجا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، السيطرة على نشوب مشاجرة بمركز جرجا، سبب خلافات قطعة أرض زراعية بذات الناحية، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، سبب خلافات على قطعة أرض زراعية، مما أدى إلى نشوب المشاجرة ووجود إصابات بين الطرفين.

طرفيها كل من طرف اول:-  
المدعو "علي. م.م "51 سنه عامل مصابًا كدمه بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة،نجل عمه المدعو "فايز. ع.م." 43 عامل.

طرف ثان كل من:-
المدعو "علي. م. ع" 48 سنه عامل، شقيقه المدعو "فيصل. م. ع"  56 سنه عامل،الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة  وبحوزة الأول من الطرف الثاني  " عصا شوم " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بالتعدي علي الأول من الطرف الأول بالعصا المضبوطة بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات علي قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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