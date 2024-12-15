الدوماني: الزمالك دائما قادر على تخطي الصعاب بسبب شخصية البطل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، صعوبة مباراة المصري بسبب الظروف الحالية التي يعيش فيها الفريق الأبيض.

الدوماني: الزمالك دائما قادر على تخطي الصعاب بسبب شخصية البطل

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك دائما قادر على تخطى العقبات والأزمة بسبب شخصية البطل التي يتميز بها، ونجحنا في التتويج بلقب الكونفدرالية في الموسم الماضي رغم الصعوبات التي واجهها الفريق".

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وأضاف: "فترة جوزيه جوميز مرحلة وانتهت، ويجب أن يتخطى لاعبى اللاعبين هذه المرحلة من أجل تحقيق الفوز على المصري وحصد الثلاث نقاط لمواصلة صدارة المجموعة وضمان التأهل لربع نهائي الكونفدرالية".

وأوضح: "المصري يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ومدير فني محترم وصاحب فكر فني مميز داخل الملعب وهو علي ماهر".

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