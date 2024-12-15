أمير عبدالحميد: الأهلي خسر فنيًا وماديًا أمام باتشوكا.. وكهربا أقحم نفسه في أزمة كبيرة

الفجر الرياضي
أمير عبدالحميد
أمير عبدالحميد

 

أكد أمير عبدالحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أن الخسارة من باتشوكا المكسيكي صعبة جدا وهناك حالة حزن طبيعية من الجمهور المصري، مشيرًا إلى الأهلي كان يُمثل مصر وكل المصريين في بطولة مهمة جدًا مثل الانتركونتينتال.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الأهلي خسر فنيا وماليا ومعنويا، كان سيواجه ريال مدريد ويكسب مبلغ كبير، وشعرت أن هناك لاعبين غاضبين من عدم المشاركة وأثناء التغييرات، وكهربا صنع لنفسه ازمة كبيرة، وكان الأفضل للاعبي الأهلي الدخول لغرفة الملابس فورا بعد المباراة لأن الجمهور دائما يهاجم اللاعبين حال حدوث نتيجة غير جيدة".

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وأضاف: "كان يجب أن يتجنب اللاعبين الغضب الجماهيري بعد المباراة، وكهربا وضع ضغط كبير على نفسه بتسديد ركلة الترجيح، واضاعتها بهذا الشكل سوف يصنع له مشكلة كبيرة في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "اللاعب الذكي هو الذي لا يصنع لنفسه مشكلة، من أجل التغاضي عن الصدام مع المدرب والجمهور، كهربا وضع على نفسه ضغوط شديدة بكل تأكيد، وهو ليس جاهزا بنسبة 100%، وفي ركلات الترجيح يتم وضع ترتيب معين، واللاعبين لم تركز بعد اضاعة ركلتي باتشوكا، عكس الفريق المكسيكي ظل في حالة تركيز شديدة".

وواصل: "كهربا لا بد أن يراجع نفسه جيدًا، وبعيدا عن فكرة رحيله، الأهلي يحتاج مهاجم قوي مع وسام أبوعلي، الفريق مُقبل على بطولات قوية، وفي لقاء 2008 تعرضت للهجوم بسبب (معلق) حال توجيه اللوم لي في تلك المواجهة".

وتابع: "وسام ابوعلي كان يريد اكمال المباراة حتى النهاية، وهو ما وضح عليه بعد جلوسه على الدكة، وكهربا قراراته كانت خاطئة لأنه بدنيا غير جيد، وتركيزه بعيد تماما، واللاعب الذي يركز مع الجمهور هو الخاسر في النهاية، وجمهور الأهلي من حقه أن يفرح بالمكسب ويشجع اللاعب الذي يؤدي بقوة، وهو دائما يدعم اللاعبين ويساندهم".

وأتم: "إدارة الأهلي قصرت في تدعيم الفريق، واخذت وقت طويل لضم بعض العناصر في الصيف الماضي، ولم يتم الاستفادة من اللاعبين الجدد حتى الآن، والأهلي يحتاج لطرفين ولاعب وسط ومهاجم جيد، والأهلي كان يحتاج لدعم قوي خصوصا بعد رحيل بعض العناصر مثل ديانج وعبدالقادر"

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