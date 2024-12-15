القباني: الشناوي كان عليه تجنب الصدام مع الجمهور.. والأهلي لم يستغل الفرص أمام باتشوكا

الفجر الرياضي
الشناوي
الشناوي

أكد وائل القباني مدافع الزمالك السابق، أن محمد الشناوي قائد فريق الأهلي كان عليه أن يتجنب الصدام الجماهيري بعد لقاء باتشوكا، مشيرا إلى أن أي لاعب يقترن اسمه بالنادي الأهلي يحصد البطولات، ولا بد أن يعلم حجم الجمهور ويدرك غضبه جيدًا.

القباني: الشناوي كان عليه تجنب الصدام مع الجمهور.. والأهلي لم يستغل الفرص أمام باتشوكا

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الطبيعي أنه عند خسارة الأهلي، سيحزن الجمهور بسبب ما حدث في لقاء باتشوكا، كان يجب أن يشعر الشناوي بحالة الحزن والغضب وان يدخل سريعا لغرفة الملابس".

وأضاف: "الأهلي كان يخلق لنفسه فرص كثيرة أمام باتشوكا المكسيكي، والفريق لم يكن له سوى فرصة واحدة بـ كهربا، ومحاولة لطاهر محمد طاهر، ولم أشعر أن فريق باتشوكا "يخوف" ولم يتم استغلال سوء خط الدفاع، وحسين الشحات كان بطيئ جدًا، وبعض اللاعبين كانوا يتعجلون التسديد من خارج المنطقة دون تركيز".

عاجل.. كواليس اعتذار كيروش عن تدريب الزمالك

الزمالك بالأبيض الكامل أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

وأكمل: "الأهلي لم يستغل اول 20 دقيقة في المباراة وتراجع فريق باتشوكا، وكان عليه الضغط بقوة من اجل التسجيل مبكرا، ولكن هذا لم يحدث مطلقا، وكان هناك محاولة لاحراز هدف".

وزاد: "لو كان كولر وافق أو لم يُوافق على تسديد كهربا، فأن المدرب يتحمل المسئولية في كلا الحالتين، استحالة كان كهربا يسدد لو رفض المدرب، ولو كان وافق منذ البداية فأنه أيضا يتحمل مسئولية ما حدث".

وأكد: "العقوبة ليس لها علاقة بمكسب أو الخسارة، لا بد أن يكون هناك (سيستم) إداري، فلا يجب رفع أي عقوبة حال المكسب، ولكن عمر كمال أيضا اهدر ركلة الترجيح أيضا، ولكن البعض لن يتحدث عنه، ولكن الحديث فقط عن كهربا يعنى أن هناك نية مبيتة لذبح كهربا، ولكن في النهاية هناك توفيق وعدم توفيق في ركلات الترجيح".

وأتم: "بالطبع، الأهلي كان يحتاج لتدعيم قوي، ولكن هل كولر طلب الاكتفاء بـ4 لاعبين فقط؟!، بالطبع لو وافق فأنه يتحمل المسئولية، وبالطبع حال التعاقد مع لاعبين جدد من الأجانب فأن هناك لاعبين يجب أن ترحل، وأعتقد أن الأهلي في حاجة لضم ثنائي في مركز رأس الحربة خصوصا مع كثرة البطولات التي يشارك فيها الأهلي

مواد متعلقة

عمرو أديب عن خسارة الأهلي أمام باتشوكا: "كنت حاسس أن الزمالك بيلعب.. وجنرال حظ تخلى عنهم"

بعثة الزمالك تغادر إلى الصين للمشاركة في كأس العالم للأندية لسيدات الكرة الطائرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

القباني: الشناوي كان عليه تجنب الصدام مع الجمهور.. والأهلي لم يستغل الفرص أمام باتشوكا