الزمالك يرفض التسرع في حسم ملف المدرب الأجنبي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قررت التريث في تعيين مدير فني أجنبي جديد، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تبحث عن البديل الأفضل بعد رحيل جوزيه جوميز، وترفض التعجل في تعيين مدرب جديد لحين اختيار الأفضل والانسب في المرحلة المقبلة.

الزمالك يرفض التسرع في حسم ملف المدرب الأجنبي

إدارة الزمالك تقرر توفير حافلتين لنقل الإعلاميين لتغطية مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بـ الكونفيدرالية

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "وإدارة النادي تتحرك بهدوء في ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، ويتم دراسة السير الذاتية بعناية فائقة".

وأضاف: "إدارة الزمالك لم تستقر على اسم بعينه لتولي مهمة المدير الفني لفريق الزمالك"

مواد متعلقة

الدوماني: الزمالك دائما قادر على تخطي الصعاب بسبب شخصية البطل

عمرو أديب عن خسارة الأهلي أمام باتشوكا: "كنت حاسس أن الزمالك بيلعب.. وجنرال حظ تخلى عنهم"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

القباني: الشناوي كان عليه تجنب الصدام مع الجمهور.. والأهلي لم يستغل الفرص أمام باتشوكا