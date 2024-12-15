ترامب يرشح مدير شبكته الاجتماعية لمنصب خطير في البيت الأبيض

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رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السبت ديفين نونيس الذي يدير شبكته الاجتماعية "تروث سوشل"، لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات في البيت الأبيض.

ونونيس عضو جمهوري سابق في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا، وكان يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي خلال بداية الفترة الرئاسية الأولى لترامب وكان قد اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بإساءة استخدام سلطته للتجسس على مسؤول في حملة ترامب الانتخابية، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وقال ترامب في بيان إن نونيس سيظل رئيسا لشبكته "تروث سوشل" أثناء قيادته المجلس الاستشاري.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي البيت الأبيض الكونجرس ولاية كاليفورنيا

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