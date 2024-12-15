جيمي فوكس يثير الجدل: "تم شفائي" و"عدت إلى الجانب الأسود من المدينة" في برنامجه الجديد على Netflix

أثار النجم الأمريكي جيمي فوكس ضجة كبيرة خلال برنامجه الخاص الجديد على منصة Netflix بعد أن غنى أغنية جريئة أعلن فيها أنه انتهى من مواعدة النساء ذوات البشرة البيضاء. ووسط تصفيق الجمهور الحار، جلس فوكس إلى البيانو وغنى: "يا أخواتي، أنا هنا لأقول لكم، لقد شفيت... لا مزيد من الفتيات البيض"، ليضيف لاحقًا بتعليق ساخر: "لقد عدت إلى الجانب الأسود من المدينة".

وتابع بأداء فكاهي، مازحًا: "لا مزيد من سلطة البطاطس والزبيب. لا مزيد من تسمير البشرة، لا مزيد من الفتيات البيض". وأثار هذا العرض الفني انقسامًا بين الجمهور بين من رأى فيه كوميديا ذكية ومن انتقد نبرته.

تجربة صحية كادت أن تنهي حياته

خلال البرنامج، كشف فوكس أيضًا تفاصيل جديدة عن أزمته الصحية الأخيرة، حيث تعرض لجلطة دماغية ناجمة عن نزيف في الدماغ أدت إلى فقدانه ذاكرته لمدة 20 يومًا. وأوضح أن هذه التجربة كانت صادمة للغاية، نافيًا الشائعات التي ربطت حالته الصحية بالنجم شون "ديدي" كومز.

تاريخ حافل بالعلاقات العاطفية

جيمي فوكس لديه سجل عاطفي متنوع، حيث ارتبط بعدد من النساء من خلفيات مختلفة. في عام 1993، واعد كوني كلاين وأنجب منها ابنتهما كورين. وفي أواخر التسعينيات، ارتبط بالممثلة جارسيل بوفيه. لاحقًا، جمعته علاقة مع الممثلة ليلى أرسيري في عام 2005، ثم واعد كريستين جرانيس في عام 2008، التي أنجب منها ابنته الثانية أنيليز. من أبرز محطاته العاطفية أيضًا علاقته التي استمرت ست سنوات مع كاتي هولمز بين عامي 2013 و2019.

مزج بين الفكاهة والجدية

برغم قساوة تجربته الصحية الأخيرة، أظهر فوكس روحًا فكاهية في برنامجه، مما يعكس مرونته كفنان متعدد المواهب. وبأسلوبه المميز، استطاع أن يمزج بين الجدية والهزل في أغنيته التي تناولت موضوعات تتعلق بعلاقاته العاطفية وخياراته المستقبلية، مما أثار إعجاب البعض وانتقادات البعض الآخر.

ردود الأفعال والجماهيرية

برنامج جيمي فوكس الجديد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من رأى الأغنية كوسيلة للتعبير عن تجربة شخصية بطريقة فنية ومن اعتبرها تجاوزًا للحدود. ومع ذلك، يبقى فوكس قادرًا على إثارة الاهتمام وإشعال النقاشات بفضل شخصيته الكاريزمية وأسلوبه الفريد.