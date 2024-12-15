روبي تتألق في "ميدل بيست" وتستعد لسباق درامي رمضاني جديد

الفجر الفني
روبي
روبي

 

في أجواء موسيقية صاخبة وحماسية، أبهرت النجمة المصرية روبي جمهورها خلال أحدث حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست ساوندستورم". وقد شاركت روبي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور التي كشفت عن تفاعل جماهيري كبير مع أدائها، مؤكدة حضورها القوي في عالم الموسيقى.

من الغناء إلى الشاشة: روبي تستعد لرمضان 2025
على صعيد آخر، تواصل روبي ترك بصمتها في الدراما التلفزيونية، حيث تشارك في مسلسل رمضاني جديد بعنوان "جاني في المنام". المسلسل يجمعها بنجوم مثل نيللي كريم، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير. يُنتظر أن يقدم العمل قصة مشوقة تُضاف إلى سلسلة نجاحات روبي الدرامية.

محطات لامعة في مسيرتها
آخر أعمال روبي التلفزيونية كان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وحقق أصداء إيجابية. في هذا العمل، تألقت بجانب كوكبة من النجوم، منهم أحمد رزق ووفاء عامر، وسلطت الضوء على قضايا اجتماعية بجرأة عبر نص الكاتب إبراهيم عيسى.

من الغناء إلى شاشة الدراما، تواصل روبي استثمار موهبتها الفنية المتنوعة لتبقى واحدة من أبرز نجمات جيلها.

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